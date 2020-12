Franske fiskere får hjelp etter brexit

Tilgang til Storbritannias fiskerike farvann var et av de gjenværende hindrene før Brussel og London til slutt klarte å enes om en handelsavtale julaften.

Avtalen innebærer at fiskere fra EU gradvis får mindre tilgang til britiske fiskekvoter. Frankrike rekker derfor ut en hånd til franske fiskere for å kompensere for lavere inntektsgrunnlag.

– Fiskere og grossister kan få tilgang på opptil 30.000 euro i hjelp, avhengig av deres avhengighet av produkter som fanges i britisk farvann, uttaler det franske fiskeridepartementet.