Neverland solgt til milliardær

Prislappen innebærer en betydelig rabatt etter at eiendommen ble lagt ut for salg i 2015. Da var utsalgsprisen på 100 millioner dollar, over 870 millioner kroner etter dagens kurs. I fjor ble prisen kuttet til 31 millioner dollar, men eiendommen ble fortsatt ikke solgt og deretter fjernet fra markedet.

Jackson gjorde om eiendommen til en fornøyelsespark. Han skrev også noen av sine kjente låter der. Men Neverland ble også kjent som stedet der Jackson var anklaget for å ha misbrukt unge gutter. Neverland skiftet etter Jacksons død i 2009 navn til Sycamore Valley Ranch.

Burkle er en forretningsmann fra Montana. Han har investert i en rekke bransjer, fra dagligvarebutikker til underholdningsindustrien. Burkle var tidligere forretningsrådgiver for Jackson.