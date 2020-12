Luftangrep mot mål i Syria

Kort tid før angrepet ble det observert kampfly i lav høyde over deler av Libanon, og noen øyenvitner hevdet å ha sett raketter i luften.

Ifølge det syriske forsvarsdepartementet kom rakettangrepet fra et område nord for Tripoli i Libanon, og Damaskus hevder det ble utført av Israel.

Minutter senere ble det hørt eksplosjoner i Masyaf-området i Hama i Syria, ifølge det statlige syriske nyhetsbyrået Sana.

Syrisk luftforsvar avverget mesteparten av rakettene, ifølge forsvarsdepartementet natt til fredag.

Den britiskbaserte syriske eksilgruppen Syrian Observatory for Human Rights (SOHR) mener at Israel høyst sannsynlig sto bak angrepet, og at målet var stillinger tilhørende syriske regimestyrker og iranskstøttet milits.

Israel hadde natt til fredag ikke kommentert meldingene, men landet har siden borgerkrigens startet i Syria i 2011 utført flere hundre angrep. Målene har vært regjeringsstyrker, iranske styrker og krigere fra den libanesiske Hizbollah-gruppen.

Israel bekrefter sjelden detaljer i sine angrep i Syria, men har uttalt at president Bashar al-Assad er en trussel og at Israel skal fortsette med sine angrep.

Israels angrep blir sett på som et forsøk på å hindre Syrias viktige allierte Iran fra å bygge opp militær innflytelse i regionen.