Jordskjelv på Filippinene

Skjelvet rammet provinsen Batangas på hovedøya Luzon klokken 7.43 fredag morgen lokal tid (klokken 0.43 natt til første juledag, norsk tid).

Skjelvets episenter lå 2 kilometer unna Calatagan og hadde en dybde på 114 kilometer, viser målinger fra det amerikanske jordskjelvinstituttet USGS.

Beboere i hovedstaden Manila, om lag 93 kilometer lenger nord, fortalte at bygninger ristet, men det var ingen meldinger om skader.

– Skjelvet utløste ingen tsunami. Vi forventer heller ingen betydelige skader, men venter på rapporter fra berørte områder, sa Renato Solidum, leder for Filippinenes institutt for vulkanologi og seismologi (Phivolcs).

Det siste store skjelvet som rammet landet, var i oktober 2013 og hadde en styrke på 7,1. Da døde over 220 mennesker. I juli 1990 døde over 2.400 mennesker da et skjelv på 7,8, et av de kraftigste som har blitt registrert i landet, rammet Luzon.