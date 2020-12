23 år gammel fransk milliardær nær ved å bli ny Sunderland-eier

Kyril er sønn av tidligere Marseille-eier Robert Louis-Dreyfus, som var dypt inne i den franske klubben fra 1996 til han døde av leukemi i 2009. Han var også konsernsjef for Adidas. Da Robert døde, tok moren Margarita Louis-Dreyfus over i Marseille, fram til hun solgte seg ut i 2016.

Kyril er en av tre arvinger av Louis Dreyfus Company, som omsatte for brukbare 33,6 milliarder kroner i 2019. Ifølge flere britiske medier har 23-åringen et forvaltningsfond som er verdt mer enn 17 milliarder dollar.

Nå er han bare en godkjenning fra EFL (English Football League) unna å bli ny Sunderland-eier.

– Jeg vil takke Stewart Donald (tidligere eier) for måten han har håndtert situasjonen de siste tre månedene. Det har ledet meg til å ha muligheten til å ha en kontrollerende eierandel i Sunderland, sier 23-åringen i en pressemelding.

– Jeg kan ikke vente på å sette i gang. Jeg tror vi kan få Sunderland tilbake i toppen av engelsk fotball.

Klubben er mest kjent for å ha vært med i Netflix-serien «Sunderland 'Til I Die». De var sist i Premier League i 2016/17-sesongen. Da rykket de ned etter å ha endt sist med 24 poeng, noe som var klubbens første nedrykk på over 20 år. Sesongen etter rykket de ned fra mesterskapsserien til League One, der de har vært siden.

De har åpnet med 28 poeng etter 17 kamper. Det gjør at de ligger på en skuffende 11.-plass.