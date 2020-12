Republikanerne stanset større krisesjekk til amerikanere

Demokratene og Republikanerne i Kongressen ble i helgen enige om en ny coronakrisepakke verdt 900 milliarder. Pakken gir blant annet mange amerikanere en krisesjekk på 600 dollar.

President Donald Trump ville ikke godkjenne krisepakken og uttalte at beløpet burde økes til 2.000 dollar.

Dette fikk Demokratene til å juble, og da Representantenes hus møttes julaften, foreslo de å øke beløpet ved å sende forslaget direkte til president Trump.

Dette satte Republikanerne en stopper for.

Pelosi misfornøyd

– I dag, på julaften, fratok Representantenes hus på grusomt vis det amerikanske folket de 2.000 dollar som presidenten gikk med på å støtte, sa speaker i Representantenes hus, Nancy Pelosi i en uttalelse.

– Hvis presidenten er seriøs med direktebetalingen på 2.000 dollar, må han be republikanerne om å slutte å stå til hinder, la hun til.

Pelosi lovet også å innkalle huset mandag for å godkjenne endringen.

Kan få alvorlige konsekvenser

President Trump lovet ikke eksplisitt at han ville legge ned veto mot pakken som ble vedtatt i Kongressen i helgen. I tillegg kan det være nok støtte for pakken i Kongressen til å overkjøre et veto.

Ytterligere forsinkelser kan likevel føre med seg alvorlige konsekvenser for millioner av amerikanere og amerikanske forretninger som sliter på grunn av tiltakene. I tillegg vil det heller ikke komme ekstra støtte til vaksinedistribusjon.

Fordi Kongressen har knyttet krisepakken til en generell finansiering av staten, kan det føre til en nedstenging av statsapparatet 29. desember.