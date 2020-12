Fiolinisten Ivry Gitlis er død

Gitlis døde i Paris hvor han var bosatt, bekrefter sønnen hans David overfor nyhetsbyrået AFP.

Karrieren til Gitlis tok av i 1951. Hans USA-debut kom fire år senere, og han fortsatte å spille med de aller beste orkestrene, inkluderte filharmoniene i New York, Berlin, Wien og Israel.

Gitlis markerte seg med å spille musikken til Béla Bartók, Niccolo Paganini, Jean Sibelius og Pjotr Tsjajkovskij, men også langt mer moderne stykker.

I 1968 var han del av The Dirty Mac, som var en britisk supergruppe satt sammen av John Lennon for å spille i filmen «The Rolling Stones Rock and Roll Circus».