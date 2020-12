Frankrike sender brannmenn og coronatester til trafikkaoset i Dover

Det oppsto kaos og lange køer på ferjeterminalen i britiske Dover da Frankrike stengte grensen for å hindre spredning av den nye virusmutasjonen, som antas å være 70 prosent mer smittsom.

Grensen er åpnet for dem som kan fremlegge negativ coronatest, men stengingen har medført en heftig trafikkork blant yrkessjåførene som skal over til den franske havnebyen Calais.

På julaften ble det klart at Frankrike sender over 10.000 coronatester for å bistå. I tillegg sendes minst 15 brannmenn og ti frivillige fra sivilforsvaret for å teste yrkessjåførene.