Børsene i Europa stiger etter brexit-nyheter

Pundet økte med 0,5 prosent mot dollar og euro i morgenhandelen.

Samtidig økte FTSE 100-indeksen i London med 0,2 prosent i den tidlige handelen på julaften.

I Paris hadde også CAC 40-indeksen en oppgang på 0,2 prosent i morgentimene, mens handelen i Frankfurt er julestengt.

Det er knyttet stor spenning til at en mulig handelsavtale mellom Storbritannia og EU, som kan komme på formiddagen julaften.

Styreleder Ian Cheshire i den britiske storbanken Barclays sier til BBC at en avtale vil gjøre det mulig for selskaper å planlegge framtiden.

– Jeg er veldig glad for at det ser ut til at vi kan fortsette med vår viktigste handelsforhold, sier han.