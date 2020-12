Mindre turisme, mer religion i Betlehem i julen

De som søker et rolig øyeblikk med refleksjon ved stedet der Jesus angivelig ble født for 2.000 år siden, må vanligvis bruke albuene for å tvinge seg fram gjennom folkemengden.

Flere hundre tusen turister oppsøker Fødselskirken i Betlehem ved juletider hvert år. Den palestinske byen ligger på den israelskokkuperte Vestbredden, mindre enn 10 kilometer fra Jerusalem.

Tung tid for næringslivet

Betlehems økonomi er i stor grad drevet av den årlige strømmen av turister i julen. Mange små forhandlere selger postkort, pyntegjenstander skåret ut i oliventre og andre suvenirer knyttet til juletradisjonen.

Nicolas al-Zoghbi bor i Betlehem og møtte, tidligere i uken opp i St. Catherine-kapellet, som ligger rett ved Fødselskirken. Han mener at julegleden i år er byttet ut med mørke.

Året har vært fylt av mye sorg og smerte, sier han. Blant annet har sønnen mistet jobben som følge av pandemien.

– Vi håper Herren ødelegger korona, bare bli kvitt det så vi kan gå tilbake til våre normale liv, sier Zoghbi.

Mulighet for tilbedelse

Men selv om mangelen på besøkende er katastrofal for de palestinske innbyggerne og næringsdrivende, har det gitt en unik mulighet for tilbedelse, sier sogneprest Rami Asakrieh.

Årets jul er annerledes fordi folk slipper å bruke tid på de overfladiske sidene ved høytiden, som julegavehandel, sier han.

– Nå har folk tid til, og de er forpliktet til, å fokusere på det essensielle: Den teologiske juleånden, mener Asakrieh.

– Mindre handel, mer religion.

Messen på julaften, som blir ansett som den viktigste årlige hendelsen i kirken, vil i år bli stengt for offentligheten. Ikke engang representanter for palestinske myndigheter får komme til Betlehem på julaften, noe som knapt har skjedd før.

Aldri før vært så ille

Aldri før har det vært så ille for de næringsdrivende i Betlehem, selv ikke under intifadaene, sier en mann som har drevet forretning i byen over 60 år.

Georges Baaboul driver også butikk i Jesu fødeby, men sier at han ikke har solgt noe på ni måneder.

– Men de siste dagene har jeg solgt varer for 170 shekel, sier han, som tilsvarer rundt 450 kroner.

Gazas kristne

Under årets julehøytid kan Betlehem heller ikke regne med å få besøk av kristne fra Gazastripen, som kontrolleres av Hamas og er under israelsk blokade.

Kristne fra Gaza får vanligvis spesiell tillatelse til å besøke Betlehem i jula, men i år har de ikke fått det, sier presten Youssef Asaad.

Hamas har innført strenge smitteverntiltak for å bremse spredningen av viruset i den tett befolkede enklaven, og kristne må derfor følge gudstjenestene på internett.

Det forteller Gaza-innbyggeren Issa Abou George at han kommer til å gjøre.

– Familien min og jeg vil be til Gud for å få slutt på denne pandemien, og for at freden skal senke seg i verdens helligste land, sier han.