Mexico får første vaksiner i Latin-Amerika

Vaksinene fra amerikanske Pfizer og tyske Biontech ankom Mexico by med et fly fra Belgia onsdag. Vaksinene ble deretter sendt til et militæranlegg i den sørlige delen av Mexico by, under streng beskyttelse.

– I dag er begynnelsen på slutten av denne pandemien, sa utenriksminister Marcelo Ebrard til journalister på flyplassen i Mexico by.

De første vaksinasjonene starter julaften.

Forsendelsen på 3.000 doser er bare begynnelsen. Landet mottar 1,4 millioner doser før nyttårsaften, og har inngått avtale med Pfizer/Biontech om levering av totalt 34,4 millioner doser.

Landet har registrert nærmere 120.000 koronarelaterte dødsfall og rundt 1,34 millioner smittetilfeller siden pandemien brøt ut, men myndighetene medgir at de egentlige tallene trolig er mye høyere.