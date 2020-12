Peru har passert 1 million koronasmittede

Peru har totalt 1.002.263 registrerte smittetilfeller, ifølge Worldometers natt til julaften norsk tid.

Peru er dermed det 5. landet i Latin-Amerika og det 17. i verden som passerer millionmerket.

Over 37.000 koronarelaterte dødsfall er registrert i landet, der det bor i underkant av 32 millioner innbyggere.

Den nye virusmutasjonen som er avdekket i Storbritannia, gjør at Peru nå har stanset flygninger fra Europa og innført forbud mot innreise for utlendinger som ikke er fast bosatte i Peru og som har vært i Storbritannia de siste to ukene.