Brexit-forhandlingene fortsetter gjennom natten

– Brexit-arbeidet vil fortsette gjennom natten, skrev talsmann Eric Mamer på Twitter like etter klokken 1 natt til julaften.

– Alle som følger med på brexit, anbefales nå å få seg noe søvn. Forhåpentligvis blir det en tidlig start i morgen, skrev han videre.

Britenes statsminister Boris Johnson holdt telefonmøte med flere statsråder onsdag kveld, og en kunngjøring av handelsavtale kan ventes senere julaften, ifølge AP.

Sent onsdag kveld sa en fransk regjeringskilde at Storbritannia har kommet med store innrømmelser knyttet til uløste temaer innen fiskeri, et av de få temaene som partene ennå ikke har klart å bli enige om.