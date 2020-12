Mountain-grunnlegger Leslie West er død

Nyheten ble først meldt via gitarprodusenten Dean Guitars på Twitter onsdag. Senere bekreftet Wests familie at han døde etter et hjerteinfarkt, ifølge Deadline.

West stiftet Mountain sammen med Cream-produsent og bassist Felix Pappalardi på slutten av 1960-tallet. West var stemmen bak bandets klassiker «Mississippi Queen» på debutalbumet «Climbing» fra 1970.

Mountain spilte på Woodstock-festivalens andre dag, mellom Canned Heat og Grateful Dead, noe som plasserte dem i rockens storliga. West ble ansett som en av de største gitaristene på sin tid.