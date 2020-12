Det danske kirkedepartementet anbefalte onsdag at årets julegudstjenester ikke burde vare lengre enn 30 minutter og at kirkegjengerne ikke burde synge. Dette for å redusere risikoen for spredning av coronasmitte.

Den beskjeden kom i seineste laget, mener Folkekirken, som «med stor beklagelse» har besluttet å avlyse alle gudstjenester fram til 3. januar.

Kirkeminister Joy Mogensen har forståelse for dette.

– Det slutter jeg opp om, skriver hun på Facebook.