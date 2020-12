Aktiviserer kriseavtale i Sverige

Som følge av den pågående coronakrisen i Sverige, har tre regioner og arbeidsorganisasjonen Sobona besluttet å aktivisere en kriseavtale, melder flere svenske medier.

Avtalen innebærer at arbeidstiden økes til 48 timer per uke, og det kan pålegges såkalt «nødovertid» i tillegg til vanlig arbeidstid. Den muliggjør også utlån av ansatte mellom berørte regioner. Til gjengjeld får de dobbelt lønn.

Det er for ansatte ved intensivavdelinger i Stockholm, Gävleborg og Västra Götaland avtalen er aktivert.

De siste ukene har det blitt meldt om stor smittespredning og mangel på helsepersonell ved intensivavdelingene i flere svenske regioner.

– Har gjort alt



Jeanette Hedberg, nestleder i Sveriges kommuner og regioner (SKR), beskriver situasjonen som anstrengt.

– Både kommuner og regioner har kriseplaner med en tiltaksstige. Siste utvei er kriseavtalen. Det er arbeidsgiverne som må be om at avtalen aktiviseres, så er det SKR som tar avgjørelsen, sier Hedberg til TT.

Hun får støtte av Joakim Larsson, styreleder for forhandlingsdelegasjonen i SKR.

– De tre regionene har alle gjort alt som med rimelighet kan kreves for å sikre bemanning og utnytte alle muligheter innenfor rammen av den ordinære tariffavtalen. Vi velger derfor, i samarbeid med regionenes forespørsel, å aktivere kriseavtalen i disse tre regionene, sier Larsson i en pressemelding.

– Toppen er mye lengre



Helsevesenet i Stockholm er nede i knestående, og situasjonen beskrives som langt verre enn den var i vår. Ingenting tyder på at det vil raskt vil endre seg.

– I vår gikk behovet for helsehjelp raskt opp og raskt ned igjen. Nå blir toppen værende i uke etter uke, sier Stockholm-regionens helse- og omsorgsdirektør Björn Eriksson.

Eriksson vil ikke sette et tak for kapasiteten. Han sier at den blir økt ettersom behovet øker. Begrensningen ligger i stedet i hvor lenge presset på helsevesenet vil vare.

– Toppen er mye lengre enn i vår. Den har pågått siden november. Tross at vi ikke har like mange covid-pasienter nå, er belastningen på helsevesenet minst like stor ettersom vi har mange flere pasienter som ikke har covid-19, sier han.

Få lys i tunnelen

Sykehusregionen ser ingen tegn til at situasjonen er i ferd med å snu, eller at den vil gjøre det i nærmeste framtid.

– Det finnes ingenting som er viktigere enn at smittespredningen minsker, men det ser vi ingen tegn til, sier Eriksson.

Han mener de aller fleste i regionen følger retningslinjene. Likevel fortsetter smitten å være på et høyt nivå.

– Stockholmerne følger anbefalingene i stor grad, men ettersom smittespredningen er uendret, holder ikke det, sier han.