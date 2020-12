Ny coronavariant oppdaget i Storbritannia

Det er registrert to smittetilfeller med den nye mutasjonen. Begge to er kontakter av folk som har reist fra Sør-Afrika i løpet av de siste ukene, opplyser Hancock onsdag.

Storbritannia innfører nå reiserestriksjoner for folk som kommer fra Sør-Afrika. Alle reisende som har ankommet fra Sør-Afrika de siste to ukene må isolere seg umiddelbart, sier Hancock.

– Denne varianten er høyst bekymringsfull, fordi den er enda mer smittsom, og den ser ut til å ha mutert lenger enn den nye varianten som allerede har blitt oppdaget i Storbritannia, sier Hancock ifølge Sky News.

Innførte reiserestriksjoner

Forrige uke ble en ny mutasjon av coronaviruset, som ifølge britiske forskere kan være opp mot 70 prosent mer smittsom, oppdaget i Storbritannia. Det fikk en rekke land til å innføre strenge reiserestriksjoner til og fra Storbritannia og britiske myndigheter til å stramme inn coronarestriksjonene.

En annen mutasjon dukket opp i Sør-Afrika for få dager siden. Den er dominerende i landets andre virusbølge, ifølge forskere. Flere land har også innført reiserestriksjoner til og fra Sør-Afrika.

Forskere antyder at den sprer seg raskere. Den raske smitteutviklingen i landet er mye skarpere og kommer mye tidligere enn ventet i andre bølge.

Sør-Afrika har mer enn doblet antallet nye smittetilfeller på to uker, dødstallene stiger nesten like raskt, og rekordmange har vært innlagt på sykehus denne uken.

Hastemøte



WHOs regionkontor i Europa innkalte onsdag morgen til møte for å diskutere håndteringen av den nye varianten av coronaviruset som er oppdaget i Storbritannia.

– Vi følger nøye rapportene om fremveksten av covid-19-varianten VUI 202012/01. Den ser ut til å spres lettere, men det er ikke klart hvor alvorlig den er, skrev Europa-sjef hans Kluge i Verdens helseorganisasjon (WHO) på Twitter.

WHO og de 53 medlemslandene i Europa diskuterte hvordan man best skal møte utfordringene den nye virusvarianten innebærer.

WHO Europa inkluderer Tyrkia, Russland og alle de tidligere Sovjet-republikkene.

– Dette blir et lukket ekspertmøte, ikke et planmøte, og det vil være en mulighet for britiske helsemyndigheter til å gi en oppdatering og svare på spørsmål, sier en talsperson i WHO.