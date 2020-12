Cyberangrep stopper nyhetsdekningen i Tyskland

Dataangrepet startet tirsdag og forstyrrer IT-systemene i selskapets redaksjoner, samt trykkingen av aviser. Blant de rammede avisene er Berliner Morgenpost.

– De ansvarlige har kryptert data på Funke-gruppens IT-systemer, sier selskapet i en uttalelse.

Konsernet sier de samarbeider med IT-eksperter og politi for å etterforske hendelsen.

Angrepet mot Funke skjer etter at det danske nyhetsbyrået Ritzau i forrige måned ble offer for et dataangrep, som i dagevis hindret byråets nyhetspublisering.

Angrepet var et såkalt løsepengevirus. Ritzau-sjef Lars Vesterløkke sier at selskapet nektet å betale.