Verdens mest avsidesliggende tre har klart seg mot alle odds

Den forblåste øya er en av New Zealands subantarktiske øyer og ligger 700 kilometer sør for «fastlandet» på Sørøya. Det er lite ved naturen som tilsier at det skulle vokse trær her. Strengt tatt vokser det heller ikke trær – i flertall – på Campbelløya. Det er bare ett tre, og ikke hører det hjemme der.

Verdens mest avsidesliggende tre er en sitkagran. Det kommer opprinnelig fra Alaska, men har vist seg levedyktig mange andre steder. I Norge er arten både utskjelt og uønsket.

På motsatt side av jorden – Campbelløya er omtrent så langt som det er mulig å komme fra Norge – er grana en sjeldenhet. Nærmeste tre er 250 kilometer unna, på en annen subantarktisk øy.

Grana er kjent som Ranfurly-treet etter mannen som antas å ha plantet den. Britiske lord Ranfurly var generalguvernør på New Zealand fra 1897 til 1904.

Det tøffe klimaet gjør at treet bare er ti meter høyt, selv om sitkagraner kan bli mange ganger høyere. Som fremmed art skulle grana også vært fjernet, men det er verken funnet kongler eller levedyktige frø, så den får nok stå i fred.

– Selv om det rent fysisk ikke er noe spesielt med treet, så har det en kulturell verdi, sier botaniker Rodney Russ, som har besøkt området en rekke ganger.