Egypt avlyser hele nyttårsfeiringen

– Det vil ikke bli avholdt noen nyttårsfeiringer- eller samlinger som del av vernetiltakene som blir tatt for å konfrontere coronaviruset, sier Madbouli i en uttalelse etter et møte med sine ministre onsdag.

Smittetrykket har økt jevnt de siste ukene, ifølge offisiell statistikk, men det fryktes at smittetallene egentlig er mye høyere.

Mohammed al-Nady, medlem av landets nasjonale krisekomité for coronaviruset, sa på egyptisk TV mandag at antallet smittetilfeller «egentlig er minst ti ganger så høyt som offisielt erklært», og at det er et optimistisk anslag.