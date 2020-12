Regimekritikeren Jimmy Lai er løslatt i Hongkong

Blant vilkårene for løslatelsen er at han går i husarrest og ikke legger ut innlegg på sosiale medier.

Lai, som driver den Beijing-kritiske avisa Apple Daily, ble pågrepet og tiltalt for svindel 3. desember. 12. desember ble han også tiltalt for å ha konspirert med utenlandske aktører.

Lai er blant flere demokratiforkjempere som den siste tiden er blitt pågrepet i Hongkong, der flere nå frykter nå at man ser et tilbakeslag for demokrati og rettigheter.

Den nye kinesiske sikkerhetsloven ble innført 30. juni. Den forsterket Beijings kontroll over Hongkong, forbød enkelte politiske ytringer og slo enda hardere ned på demokratidemonstrasjonene i landet.