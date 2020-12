Julehandelen i Sverige ned med en femdel

– Som vanlig øker salget i uka før jul, men oppgangen i år er mye mindre enn i fjor, sier prognosesjef Andreas Wallström i Swedbank, som har gjennomført en undersøkelse av svenskenes kortbruk.

Det er likevel en viss mulighet for at de reelle salgstallene er høyere, ettersom statistikken for korthandel er vektet mot fysisk handel.

Tall fra handelen av hjemmeelektronikk viser at de fysiske butikkene har hatt et omsetningsfall på 28 prosent, mens netthandelen har økt med 66 prosent.