Trump har gjennomført historisk mange henrettelser

President Donald Trump gjeninnførte føderal dødsstraff etter 17 års opphør i juli, og ti dødsdømte er siden henrettet.

Ytterligere tre henrettelser er planlagt før Trump motvillig forlater Det hvite hus 20. januar og demokraten og dødsstraffmotstanderen Joe Biden overtar.

Trump har dermed henrettet flere enn noen annen amerikansk president siden 1800-tallet, viser en rapport fra Death Penalty Information Center.

Dette har skjedd til tross for at motstanden mot dødsstraff er økende i USA, der stadig færre delstater praktiserer dette.

Delstatene, som i 2019 gjennomførte 22 henrettelser, har i år bare henrettet sju dødsdømte.

Texas sto for tre av henrettelsene, mens Alabama, Georgia, Missouri og Tennessee har gjennomført én henrettelse hver.

Trump-administrasjonen har dermed gjennomført flere henrettelser enn delstatene til sammen.

Aldri tidligere

– Dette har vi aldri opplevd tidligere. Vi forventet heller ikke å oppleve det. Det kommer også trolig til å gå lenge til vi opplever det på nytt, sier lederen for Death Penalty Information Center, Robert Dunham.

Han understreker at senteret ikke tar stilling for eller imot dødsstraff, men er kritiske til måten delstatene og føderale myndigheter praktiserer dødsstraff på.

Statistikken viser blant annet at svarte oftere dømmes til døden enn hvite, selv når de blir funnet skyldige i samme type forbrytelser.

Psykisk syk

Blant de tre som etter planen skal henrettes før presidentskiftet, er Lisa Montgomery, den eneste kvinnen som er dømt til døden av en føderal domstol.

Montgomery ble i 2005 funnet skyldig i å ha kvalt en 23 år gammel gravid kvinne i 2004, for deretter å skjære barnet ut av magen på henne.

Barnet ble funnet i livet da hun ble pågrepet dagen etter og ble senere overlatt til faren.

Sakkyndige konkluderte med at Montgomery var alvorlig syk og burde innlegges på psykiatrisk institusjon, men retten så bort fra dette og dømte henne til døden.

Stor motstand

Amerikansk høyesterett innførte i 1972 et midlertidig forbud mot henrettelser, men fire år senere ble det på nytt åpnet for henrettelser på visse vilkår.

I en meningsmåling Gallup nylig utførte i USA, sa 43 prosent av de spurte at de er imot dødsstraff, mens 55 prosent sa at de var tilhengere av dødsstraff.

Motstanden mot dødsstraff er dermed høyere en noensinne siden Gallup-målingene begynte i 1966.

Selv om flertallet fortsatt støtter bruken av dødsstraff, mener Dunham at amerikanere flest har et «nyansert syn» og at mange som sier at de i teorien støtter dødsstraff, i praksis ikke liker det.

Avvikler

USAs føderale regjering har opp gjennom historien henrettet svært få dødsdømte sammenlignet med delstatene, kun noen få hundre.

Delstatene har på sin side henrettet over 15.000 dødsdømte, ifølge data innhentet av de to forskerne M. Watt Espy og John Ortiz Smykla.

22 av USAs 50 delstater har imidlertid avviklet bruken av dødsstraff, senest Colorado tidligere i år.

Ytterligere tolv delstater praktiserer ikke lenger dødsstraff, selv om de fortsatt formelt har denne formen for straff i sitt lovverk. Louisiana og Utah er blant dem og har ikke praktisert dødsstraff på ti år.

Stadig færre

Mens det i 1999 ble utført 100 henrettelser i USA, har antallet de siste seks årene ligger på under 30.

Antallet som er henrettet av delstatene i år er ifølge Death Penalty Information Center det laveste på 37 år.

Mens det i fjor satt 2.656 dødsdømte i amerikanske fengsler, er antallet nå 2.591, viser deres statistikk.

Seks dødsdømte fikk opphevet sine dommer i år etter at nye beviser viste at de var uskyldige, den ene av dem etter å ha ventet 37 år på å bli henrettet.