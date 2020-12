Trump steiler over coronakrisepakke, men møter lite motstand

Demokratene og Republikanerne ble i helgen endelig enige om en ny coronakrisepakke, verdt 900 milliarder dollar. Pakken gir blant annet alle amerikanere en krisesjekk på 600 dollar.

Dette er en skam, mener Trump, og i en video lagt ut på Twitter tirsdag kveld, krever presidenten at Kongressen øker verdien på sjekken.

Ingen motstand

– Jeg ber Kongressen endre dette forslaget og øke det latterlig lave beløpet på 600 dollar til 2.000 dollar, eller 4.000 dollar for par, sier han i videoen.

Demokratene sier på sin side at de er klare til å imøtegå kravet om høyere kontantstøtte.

– Republikanerne nektet gang på gang å si hvilken sum presidenten ville ha for de personlige sjekkene. Endelig har presidenten godtatt 2.000 dollar. Demokratene er klare til å få dette gjennom i Kongressen, skriver toppdemokrat og flertallsleder i Kongressen, Nancy Pelosi, på Twitter.

Ulstein: – Årets beste nyhet

Det er ikke kun kontantstøtten som har satt sinne i kok hos presidenten. Han er også dypt kritisk til USAs støtte til verdenssamfunnet, som han mener favoriserer andre stater og innvandrere i USA på bekostning av amerikanske statsborgere og bedrifter.

– Jeg ber også Kongressen om umiddelbart å kutte sløsingen og unødvendige deler av pakken, og sende meg en ny, sier Trump i videoen.

I krisepakken er det bevilget fire milliarder dollar, rundt 40 milliarder kroner, til arbeidet med å bekjempe pandemien globalt. Kunngjøringen er tatt godt imot av verdenssamfunnet, og utviklingsminister Dag-Inge Ulstein (KrF) kalte det «årets beste nyhet».

– Det vil sikre at langt flere mennesker i lavinntektsland får vaksine mot covid-19, sier Ulstein i en pressemelding fra Utenriksdepartementet.

– Med denne bevilgningen vil forhåpentligvis også andre rike land se at investering i globale løsninger er det eneste verktøyet vi har for å bekjempe pandemien, legger utviklingsministeren til.

Uklar vetomulighet

Trumps pakke-nei truer nå med å svekke den internasjonale innsatsen. Hvilke konsekvenser Trumps krisepakke-avvisning kan få er så langt likevel usikkert.

Presidenten lovet ikke eksplisitt at han ville legge ned veto mot pakken. I tillegg kan det være nok støtte for pakken i Kongressen til å overkjøre et veto.

Ytterligere forsinkelser kan likevel føre med seg alvorlige konsekvenser for millioner av amerikanere og amerikanske forretninger som sliter på grunn av tiltakene. I tillegg vil det heller ikke komme ekstra støtte til vaksinedistribusjon.

Fordi Kongressen har knyttet krisepakken til en generell finansiering av staten, kan det føre til en nedstengning av statsapparatet 29. desember.