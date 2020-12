Donald Trump benåder krigsforbrytere og flere av sine støttespillere

Ifølge New York Times er det 20 personer som blir benådet av Trump like før jul.

På listen finner man folk knyttet til etterforskningen av Russisk innblanding i 2016-valget, tidligere kongressmenn og fire dømte krigsforbrytere.

Ifølge avisa er det store flertallet av dem som er blitt benådet av Trump så langt i hans presidentperiode, personer som har nære bånd til ham.

Vil omgjøre Mueller-etterforskningen

Blant dem som benådes tirsdag, er George Papadopoulos, som var siktet blant annet for å ha avgitt en falsk forklaring i spesialetterforsker Robert Muellers etterforskning av russisk innblanding i presidentvalget i 2016.

Benådningen av Papadopoulos blir sett på som nok et stikk mot Mueller-etterforskningen. Det var etterforskningen av Papadopoulos som på mange måter utløste hele Mueller-etterforskningen, som hang over Trump i nesten to år av hans presidentperiode.

Alex van der Zwaan, som var knyttet til Mueller-etterforskningen, blir også benådet. Nyhetsbyrået AP skriver at dette er ledd i et omfattende forsøk fra Trump på å omgjøre resultatene av etterforskningen, som førte til siktelser mot flere av hans nære støttespillere.

Brukte penger på datterens bursdag

Også de tidligere republikanske folkevalgte Duncan Hunter og Chris Collins er blant personene som nå benådes av Trump.

Collins var det første medlemmet av Kongressen som ga sin støtte til Trump og ble dømt til to år og to måneder i fengsel for å ha gitt innsideinformasjon til sin sønn.

Hunter ble dømt til 11 måneder i fengsel etter å ha sagt seg skyldig i å ha stjålet kampanjemidler og brukt dem på alt fra kvelder på byen med venner til å arrangere bursdagsfest for datteren sin.

Massakre i Irak

Fire personer tilknyttet Blackwater som soner straffer for sine roller i en massakre i Bagdad som drepte flere titalls sivile irakere og førte til internasjonal fordømmelse, benådes også.

Det dreier seg om Nicolas Slatten, Paul Slough, Evan Liberty og Dustin Heard. Alle fire sonet lange fengselsstraffer før de ble benådet.

Deres støttespillere har i lang tid drevet lobbyvirksomhet for å få straffene omgjort og hevdet at de fire ble straffet for hardt og at etterforskningen ble gjort på en feilaktig måte.