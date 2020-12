Biden: Det kan ta et halvt år å omgjøre Trumps innvandringspolitikk

Biden vil tirsdag ikke love at han umiddelbart gjør om på Donald Trumps innvandringspolitiske vedtak, men at dette er noe som vil ta tid.

Den påtroppende presidenten ønsker at USA skal ha en human innvandringspolitikk og sier blant annet at familier som er blitt delt av Trump-administrasjonen, skal få gjenforenes.

Men det kan ta opp mot et halvt år å omgjøre Trumps innvandringspolitikk, sier Biden. Det er fordi den påtroppende regjeringen må sørge for at omgjøringen ikke skaper nye problemer og at det er nok føderale midler på plass til å håndtere en endret linje.