Danmark forlenger flyforbudet fra Storbritannia

Danmark innførte 20. desember innreisenekt for passasjerfly fra Storbritannia i frykt for det muterte viruset som er oppdaget der. Det varte opprinnelig i to døgn, men forlenges nå til klokken 24 julaften kveld.

Fra 25. desember innføres det et innreiseforbud som blir utstedt av Justisdepartementet.

– Regjeringen følger situasjonen tett. Akkurat nå er det stor usikkerhet om den nye muteringen og om hvorvidt reisende fra England i julen vil overholde en anbefaling om ti dagers selvisolasjon, sier transportminister Benny Engelbrecht.