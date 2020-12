Dobling i antall journalister som ble drept i hevnangrep i år

Den New York-baserte Komiteen for å beskytte journalister skriver i en rapport at det er en økning i antall journalister som er drept på jobb i år, fra 26 i fjor til minst 30 i år.

Minst 21 journalister ble drept i rene hevnangrep etter noe de hadde skrevet, en økning fra 10 i 2019, ifølge rapporten.

– Det er forferdelig at antallet journalister som ble drept i hevnangrep, er mer enn doblet det siste året, sier komiteens direktør, Joel Simon.

Mexico er det farligste landet for journalister. Der ble minst fire journalister drept i hevnangrep, og en femte drept etter å ha fotografert et åsted. Komiteen skriver at den i tillegg gransker ytterligere fire journalistdrap.

– Mexico har lenge vært det farligste landet på den vestlige halvkule for pressen, som operer i et komplisert miljø av kriminelle narkogjenger og korrupte myndigheter, heter det i rapporten.

Afghanistan følger like etter, med fire journalister drept i hevnangrep, mens minst tre ble drept på Filippinene.

Antall journalister som er drept i konfliktområder, falt i år til tre. Det skyldes at koronapandemien har gjort det vanskeligere å reise i år, mener rapportforfatterne.