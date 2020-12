Bidens juleløfte: Vil ikke la dataangrepet forbli ubesvart

– Vi kan ikke la dette forbli ubesvart, sa Biden i en tale til det amerikanske folket to dager før jul.

– Det betyr å gjøre det tydelig og offentlig hvem som er ansvarlig og ta hensiktsmessige skritt for å stille dem til ansvar, tilføyer mannen som tar over for Donald Trump 20. januar.

Det omfattende dataangrepet har blant annet rammet epostsystemet som brukes av ledelsen i USAs finansdepartement, et av USAs mest beskyttede miljøer. Der behandles svært markedskritisk informasjon.

– Skjedde på Trumps vakt

Han sier dataangrepet skjedde på Trumps vakt.

– Vær sikker på at selv om han ikke tar det alvorlig, så vil jeg gjøre det, sier Biden.

Trump har hevdet at situasjonen er under kontroll. Det stemmer ikke, sier Biden.

– Jeg har ikke sett noen beviser for det. Presidenten har ikke engang identifisert hvem som er ansvarlige ennå, sier demokraten.

Biden tilføyer at han vil komme med en rask reaksjon når han har tatt over og fått klarhet i hvem som sto bak angrepet. Han vil ikke si noe om hva slags reaksjon det kan bli, men sier han har flere alternativer på bordet.

Fortsatt Trumps ansvar

Men fram til Biden tar over presidentkontoret forventer han at Trump vil stå opp for USA.

– Det er fortsatt hans ansvar som president å beskytte amerikanske interesser de neste fire ukene, sier Biden.

Biden omtaler angrepet som en alvorlig trussel mot USAs nasjonale sikkerhet og sier angriperne tok den føderale myndigheten på senga.

I talen beskrev Biden også den gigantiske coronakrisepakken på 900 milliarder dollar Kongressen mandag vedtok, som en «nedbetaling» av en bredere krisepakke han vil legge fram etter at han har tatt over som president.

– Som alle kompromisser er dette langt fra perfekt. Kongressen gjorde jobben sin denne uken, og jeg kan og må spørre dem om å gjøre det samme neste år, sier Biden.

– Behold troen

Biden uttrykker også støtte til familier som har lidd som følge av coronapandemien, både helsemessig og økonomisk.

– Våre hjerter er alltid med dere. Behold troen, sier Biden og legger til at USA står overfor en mørk vinter.

Han ber amerikanerne ta forholdsregler i julefeiringen og unngå store samlinger med familie og venner. Biden ble selv vaksinert mot coronavirus mandag. Tirsdag gjentok han at han har full tiltro til vaksinen.

– Jeg ser fram til å få andre dose, og jeg har absolutt tillit til vaksinen. Men den er mangelvare, sier Biden.