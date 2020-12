EU vil gjenåpne fly- og togruter til coronarammet Storbritannia

En rekke land har innført innreiseforbud fra Storbritannia etter at det ble oppdaget en ny variant av coronaviruset som sprer seg raskere.

– Selv om det er viktig å være raskt ute med tiltak for å hindre spredning, bør det legges til rette for nødvendige reiser og transitt. Fly- og togforbud bør oppheves for å sikre at slike reiser er mulig og for å unngå forstyrrelser i vareleveranser, skriver kommisjonen i en pressemelding.

Samtidig ber kommisjonen om at alle ikke-nødvendige reiser til og fra Storbritannia fortsatt frarådes.