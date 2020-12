Sverige passerte 8.000 coronadødsfall i helgen

Til sammen har 389.439 personer fått påvist coronasmitte i Sverige, viser tall fra Folkhälsomyndigheten. 8.167 av disse er registrert siden fredag.

I Danmark er det registrert 2.543 smittede og 17 dødsfall det siste døgnet, opplyser Statens Serum Institut (SSI). Hittil har 140.175 fått påvist smitte, mens 1.070 har dødd i Danmark.

Tirsdag kom for øvrig helseminister Magnus Heunicke med en positivt coronanyhet.

– SSI har beregnet et reproduksjonstallet er nede i 0,9. Det betyr at smitten begynner å avta. tiltakene og samfunnets innsats ser ut til å virke, skriver Heunicke på Twitter. Tidligere lå R på 1,2, noe som innebærer økende smitte. Helseministeren understreker at det fremdeles er mye smitte i Danmark og ber folk fortsette tiltakene.

Det er for tiden 723 innlagte på danske sykehus. 83 personer ligger på intensivavdeling, 48 med respirator.