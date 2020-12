Regjeringen i Sverige vil endre grunnloven for å takle kriser

Statsminister Stefan Löfven sa på en pressekonferanse tirsdag at den svenske grunnloven åpner for en rekke muligheter for å beskytte befolkningen i krig. Men han mener det trengs større spillerom for å iverksette tiltak under kriser i fredstid – som pandemier, terrorangrep eller naturkatastrofer.

En komité skal nedsettes for å vurdere mulige lovendringer. Alle partiene i Riksdagen vil være representert i komiteen.

Samtidig som Löfven varslet grunnlovsendringer, kunngjorde svenske helsemyndigheter at over 8.000 smittede har dødd i Sverige i løpet av pandemien. 174 nye dødsfall er registrert siden før helgen.

– Ikke unntakstilstand

Innenriksminister Mikael Damberg sier det i noen tilfeller kan være aktuelt å la regjeringen vedta midlertidige lover. Damberg tror imidlertid ikke at det vil være nødvendig å gjøre det enklere å innføre unntakstilstand.

Komiteens utredning ventes å være ferdig en gang etter det svenske valget i 2022.

Uavhengig av grunnlovsplanene har regjeringen varslet lovendringer som skal gjøre det lettere å takle coronapandemien. De kan bli vedtatt over nyttår og tre i kraft allerede 15. januar, ifølge sosialminister Lena Hallengren.

En forutsetning er at Riksdagen avbryter sin juleferie, noe som ikke har skjedd siden tsunamikatastrofen i 2004.

Formålet er at det skal bli lettere for myndighetene å iverksette restriksjoner som stenging av butikker eller stans av lufttrafikk.

Tydeligere nasjonal styring

I tillegg fastslår regjeringen at det trengs endringer i den svenske eldreomsorgen, som er hardt rammet av coronapandemien.

– Sverige har mislyktes med å beskytte de eldre, erkjenner Löfven.

Han peker på at eldreomsorgen har vært underfinansiert i lang tid under skiftende regjeringer. Tydeligere nasjonal styring er nødvendig, ifølge statsministeren. En utredning av en ny lov for eldreomsorgen skal igangsettes.

Löfven fastholder ambisjonen om at Sverige skal ha verdens beste eldreomsorg, noe den nye loven skal bidra til.