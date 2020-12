Desperat helsearbeidermangel i California

500 ekstra sykepleiere, leger og andre helsearbeidere er så langt hentet inn av delstatsmyndighetene i California for å behandle de mest alvorlige sykdomstilfellene av covid-19. De er utplassert på sykehus som er i ferd med å nå full kapasitet.

Delstatsmyndighetene har bedt utenlandske partnere blant annet i Australia og Taiwan om hjelp til å avse spesielt sykepleiere som er trent i akutt- og intensivbehandling.

California er den eneste delstaten i USA som har strenge regler for antall helsearbeidere per pasient. Det kreves en sykepleier for hver andre pasient på intensivavdelinger og en sykepleier for hver fjerde pasient på akuttavdelinger.

Men som følge av smittetrykket blir disse reglene i praksis unntatt.