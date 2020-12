Lokalt koronatilfelle på Taiwan for første gang siden april

En kvinne i 30-årene testet positivt for viruset etter å ha kommet i kontakt med en utenlandsk pilot som jobber for et taiwansk flyselskap, ifølge helsemyndighetene.

Taiwan stengte grensene tidlig i pandemien, og har kun registrert 770 koronatilfeller på drøyt 23,6 millioner innbyggere. Sju personer har dødd med viruset.

De fleste som ankommer øya, må gå i to ukers karantene og teste negativt, men piloter må kun gå i karantene i tre dager etter hver utenlandsreise.