Vold og lovløshet preger grenseområdene mellom Colombia og Venezuela

I områdene langs den over 2.000 kilometer lange grensen mellom Colombia og Venezuela har den colombianske regjeringen lite kontroll på sin side, mens nabolandet Venezuela er herjet av en økonomisk og politisk krise.

I de 24 kommunene i Colombia som grenser til Venezuela, er det så langt i år registrert 472 drap og 13 kidnappinger, ifølge en rapport fra den colombianske organisasjonen Fundación Paz y Reconciliación (Pares). I tillegg er over 1.000 personer blitt internt fordrevet.

63 av de drepte er venezuelanere. Det er ikke kjent hvordan tallene ser ut på Venezuelas side av grensen.

Lovløse områder

Grenseområdene er blant annet kontrollert av geriljagruppen ELN og FARC-avhoppere, kriminelle halvmilitære grupper og narkotikabander og smuglere.

Som i mange andre områder i Colombia er statens tilstedeværelse begrenset. Som del av fredsavtalen som regjeringen inngikk med FARC i 2016, forpliktet staten seg til å investere og satse blant annet i områdene der geriljaen tidligere hadde kontroll. Norge bidro som tilrettelegger for fredsavtalen, som ble framforhandlet på Cuba.

Kritikere mener at regjeringen ikke har oppfylt løftene som ble gitt i avtalen.

ELN-geriljaen er blant dem som utnytter den porøse grensen mellom landene til sin fordel. Nedstengninger under koronapandemien har gitt dem mulighet til å sikre seg større kontroll over befolkningen i grenseområdene. Samtidig har de styrket sin stilling fordi venezuelanske regjeringsstyrker har slått hardt ned på halvmilitære- og kriminelle grupper på den andre siden av grensa.

Det har blitt antydet at ELN har samarbeidet med Venezuela om dette, uten at det er bekreftet.

Profitabel kokain

Det er særlig i Norte de Santander-området langs grensen i nord at situasjonen er verst, og dette er blant områdene i landet der det blir dyrket mest koka og produsert mest kokain.

ELN har ifølge rapporten økt sin satsing på å få sin del av de enorme inntektene narkotikaproduksjon gir. De har vært i krig med det mektige narkokartellet Los Rastrojo, noe som antyder at de prøver å øke kontrollen over kokainproduksjonen.

– Man kan tenke seg at ELN prøver å få en mer aktiv rolle, i tillegg til kontroll gjennom «skattlegging», i produksjon og distribusjon av kokain, skriver Pares.

ELN er den siste gjenværende geriljagruppen i Colombia. De har vært i likhet med FARC forhandlet med den colombianske regjeringen om en fredsavtale, men forhandlingene brøt sammen.

Rekrutterer sårbare

De siste åtte årene har over 2,7 millioner venezuelanere tatt seg over grensen til nabolandet, ifølge colombianske migrasjonsmyndigheter. Det er registrert rundt 1,5 millioner venezuelanere i Colombia nå, men det er anslått at det er enda flere som ikke er registrert.

Selv om den venezuelanske befolkningen i Colombia i teorien har tilgang på helsetjenester, har de i praksis ingen garantier, ifølge Pares.

– Mangelen på muligheter og formelt arbeid blir utnyttet av væpnede grupper som får befolkningen til å ta del i den svarte økonomien, eller i verste fall rekruttere dem til seg, skriver Pares.

Verre under pandemien

De omfattende nedstengningene i den travle grensebyen Cúcuta mellom de to landene gjorde flere migranter arbeidsløse og enda mer sårbare.

– Migrantene rømmer fra en økonomisk og sosial krise i Venezuela. Men når de ankommer Colombia, blir de møtt med en økning i vold som tar sikte på å utnytte dem til egen vinning, skriver organisasjonen i rapporten.

Ifølge en FN-rapport publisert tidligere i år, mangler 58 prosent av venezuelanerne i Colombia tilgang på helsetjenester. Mange jobber i uformell sektor, noe som gjør dem svært sårbare når samfunnet blir stengt ned.