Gigantisk coronakrisepakke klar til å bli godkjent av Trump

Mandag kveld stemte kongressmedlemmene i Representantenes hus over krisepakken, og den ble vedtatt med 359 stemmer mot 53. Også Senatet godkjente krisepakken, som nå sendes til president Donald Trump.

Det betyr at bedrifter og privatpersoner kan få etterlengtede krisemidler, etter at en lang periode med kjekling om pakken nå er avsluttet.

Det var ventet at krisepakken skulle bli vedtatt før presidentvalget i november, men da kom ikke partene til enighet. Pakken som ble offentliggjort søndag, var fremmet av begge partier og ble vedtatt i løpet av få timer i Kongressen.

Får sjekk på 600 dollar

Krisepakken inneholder midler for å dekke kostnader til vaksinedistribusjon.

De fleste amerikanere får en sjekk på 600 dollar. Arbeidsløse får 300 dollar ekstra i uka i 10 uker. Næringslivet skal på sin side få krisehjelp til en verdi av 300 milliarder dollar.

25 milliarder dollar skal gå til å hjelpe folk med husleia, 15 milliarder til teatre og andre scener, 82 milliarder til skoler og universiteter og 10 milliarder til barneomsorg.

Pakken har en verdi på om lag 900 milliarder dollar, tilsvarende drøyt 7.730 milliarder kroner. Til sammenligning er det norske statsbudsjettet på 1.443 milliarder.

Ville ha mer

Demokratene ville imidlertid helst hatt enda mer. I et brev til sine kolleger, skriver Nancy Pelosi, Demokratenes flertallsleder i Representantenes hus, at pakken er et første steg og at mer hjelp vil komme når Joe Biden tiltrer som president.

– Dette danner modell for det vanskelige arbeidet som ligger foran oss, sier den påtroppende presidenten.

– På nyåret må Kongressen umiddelbart sette i gang og samle støtte til vår covid-19-plan, til støtte for familier som sliter og til investeringer i arbeidsplasser og økonomisk gjenreising, sier Biden.