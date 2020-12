Senator: Topper i USAs finansdepartement rammet av dataangrepet

Det amerikanske finansdepartementet er ett av USAs mest beskyttede miljøer og håndterer svært markedskritisk informasjon.

Ifølge senator Ron Wyden ble epostsystemet departementets ledelse bruker, rammet av det massive dataangrepet mot USA som nylig ble avslørt.

Wyden sier at det ikke er noe som tyder på at skattebetalernes data er utsatt, men at det dreier seg om et betydelig dataangrep mot finansdepartementet. Flere titalls epostkontoer knyttet til departementet er rammet, og krypteringsnøkler er stjålet, sier senatoren.

– Departementet vet fortsatt ikke alt om hva hackerne gjorde eller nøyaktig hvilken informasjon som er på avveie, sier Wyden.

Amerikansk etterretning anklager Russland for å ha stått bak dataangrepet, men president Donald Trump har luftet muligheten for at det kan ha vært et kinesisk angrep.

Finansdepartementet vil ikke kommentere Wydens uttalelser.

IT-giganten Microsoft avslørte forrige uke at mer enn 40 offentlige etater, tenketanker og IT-selskaper var rammet av dataangrepet. Selskapet varslet finansdepartementet om at flere av deres epostkontoer var rammet.