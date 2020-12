Colombia nekter å vaksinere papirløse

Colombia har en stor andel papirløse migranter fra nabolandet Venezuela. Det bor over 1,7 millioner venezuelanere i Colombia, og rundt halvparten av dem skal være papirløse.

President Ivan Duque varslet i et radiointervju at de papirløse ikke vil bli omfattet av Colombias omfattende vaksinasjonsprogram. Det er nødvendig for å unngå at «alle tar seg over grensen for å bli vaksinert», sier presidenten.

Han møter kritikk fra opposisjonen for avgjørelsen.

– Fra et epidemiologisk synspunkt er det en dårlig idé ikke å vaksinere venezuelanere. Men mest av alt er det et uetisk forslag. Det uteslutter de mest utsatte og diskriminerer på et nesten hatefullt vis en gruppe mennesker på grunn av deres nasjonalitet og migrantstatus, skriver tidligere helseminister Alejandro Gaviria på Twitter.