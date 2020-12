Californias kriseplan: Vurderer å begrense hvor mange som skal få livreddende helsehjelp

California går inn i julen med et skyhøyt smittetrykk, overfylte sykehus og høye dødstall. Antallet sykehusinnlagte er mer enn dobbelt så høye som ved forrige topp i juli, og det blir anslått at så mange som 75.000 kan være innlagt med koronasykdom i midten av januar.

Det er ennå ikke satt i verk kriseplaner som begrenser hvor mange som vil få tilbud om hjelp, men det arbeides med å få disse på plass nå.

– Det må vi, for det kommer til å bli verre, sier Christina Ghaly, helsedirektør i Los Angeles-fylket.

Fire sykehus i fylket arbeider nå med planer om hvordan de skal håndtere situasjonen hvis de har flere syke enn de kan behandle. Mangelen på sengeplasser og helsepersonell kan gjøre det aktuelt.

I et dokument som sirkulerer blant legene på de fire sykehusene, heter det at i stedet for å forsøke å redde hvert liv, kan målet bli endret til at man skal forsøke å redde så mange som mulig.

Det betyr at pasientene som det er minst sannsynlig at vil overleve, ikke vil få samme behandling som de andre.

– Uunngåelig

– Et kompromiss i standardbehandlingen er uunngåelig. Det er ikke sånn at noen vil velge å begrense ressursbruken, det handler om at det helt klart ikke vil være ressurser til gå gi behandling på normalt vis, heter det i dokumentet, som Los Angeles Times har fått innsyn i.

Det er allerede satt i verk kriseplaner som gjør at helsearbeidere må jobbe lenger, flere må være på jobb samtidig og at det opprettes provisoriske sengeplasser.

Corona Regional Medical Center i byen Corona sørøst for Los Angeles har gjort om et gammelt akuttmottak slik at det kan håndtere dobbelt så mange intensivpasienter som vanlig. Det har også tatt i bruk to katastrofetelt for å behandle pasienter som trenger akutt hjelp.

Få ledige sengeplasser

Kun 2,1 prosent av delstatens intensivplasser var ledige i helgen. Flere planlagte operasjoner som ikke er livreddende, er avlyst. Sykepleiere forteller at de kan bruke langt mindre tid på hver pasient enn vanlig og at pasientene er sykere enn normalt.

– Jo flere pasienter vi har, jo høyere er risikoen for at vi gjør en tabbe, særlig hvis vi skynder oss. Så klart prøver vi å unngå det, men vi er bare mennesker, sier Wendy acedo, sykepleier på UCLA-sykehuset i Santa Monica.

Det er satt i gang den største vaksinasjonskampanjen i amerikansk historie, men det vil ta flere måneder før store folkemengder er blitt vaksinert.

USA har registrert nær 18,5 millioner smittetilfeller og 326.322 dødsfall siden pandemien brøt ut.