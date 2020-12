Paven gir sin velsignelse til vaksiner som er basert på vev fra aborterte fostre

Vatikanets eget vaktbikkjekontor for hva som er akseptabelt og ikke for verdens katolikker opplyser at det har fått flere spørsmål om saken de siste månedene. Biskoper, katolske grupper og eksperter har gitt blandede svar på problemstillingen.

Men ifølge Vatikanet er det greit for medlemmer av den romersk-katolske kirken å ta koronavaksine, også dersom den er utviklet basert på forskning som tar i bruk fostervev fra aborterte fostre.

Vatikanet understreker at det ikke må tolkes som at det blir gitt grønt lys til å bruke slikt materiale i forskning.

Ifølge Vatikanet baserer koronavaksinene som nå er i ferd med å bli gitt til verdens befolkning, seg på forskning som bruker vev fra to fostre som ble abortert i forrige århundre.

Vatikanet har ikke svart på om og når pave Frans vil bli vaksinert. Det er ventet at 84-åringen vil bli vaksinert i god tid før en planlagt pilegrimsreise til Irak i mars.

– Det er ikke en regel eller moralsk forpliktelse at man må ta vaksinen, men det må være frivillig. Men det moralske spørsmålet om vaksiner dreier seg ikke bare om plikten til å beskytte sin egen helse, men også om plikten til å gjøre det beste for fellesskapet, heter det i uttalelsen fra Vatikanet.