Kun én av ti nordmenn sier nei til coronavaksine

10 prosent av de spurte sier at de ikke kommer til å ta vaksinen når den kommer, to av tre sier ja, mens hver fjerde nordmann svarer at de ikke vet.

Det kommer fram i Norsk coronamonitor fra Opinion, der 10.000 nordmenn er spurt om de vil ta vaksinen mot coronaviruset når den kommer.

Andelen som sier nei, har falt med 6 prosentpoeng siden november, mens andelen som sier ja, har økt med 7 prosentpoeng.

– Europa og Norge har nå fått sin første godkjente coronavaksine. Folk flest tar den julegaven imot med åpne armer, tross bekymring for bivirkninger, sier seniorrådgiver Nora Clausen i Opinion.

Mandag konkluderte Det europeiske legemiddelbyrået (EMA) med at vaksinen fra Pfizer og Biontech bør godkjennes.