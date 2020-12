Johnson varsler snarlig løsning på grensekaos

Den franske beslutningen søndag har ført til økt transportkaos rundt den viktige britiske havnebyen Dover og ført til frykt for matmangel i Storbritannia.

– Disse forsinkelsene berører bare en svært liten prosentandel av maten som kommer inn i Storbritannia, sier Johnson på en pressekonferanse mandag kveld.

Han har snakket med Frankrikes president Emmanuel Macron om innreiseforbudet og fastslår at forsyningskjedene er «sterke og robuste». Johnson sier han forstår begrunnelsen for innreiseforbudet, men at han håper at fri flyt av trafikken mellom de to landene kan gjenopptas snart, kanskje innen få timer.

Den britiske supermarkedkjeden Sainsbury's er blant dem som har advart om at langvarig kaos kan føre til mangel på varer som salat, brokkoli, blomkål og sitrusfrukter de kommende dagene.

Det franske forbudet skulle i utgangspunktet gjelde i 48 timer og ble innført på grunn av en ny coronamutasjon som har spredd seg i England.

Rundt 10.000 tungtransportkjøretøy passerer gjennom Dover daglig, men mandag var det satt opp skilt med beskjed om at den franske grensa er stengt.

Kaoset rundt Dover er et sterkt signal om hva britene kan vente seg dersom Storbritannia innen ti dager ikke har blitt enig med EU om en avtale om forholdet etter brexit.