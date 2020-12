To dømt for uaktsomt drap etter lastebiltragedien i Essex

43 år gamle Gheorghe Nica fra Essex i Storbritannia og den 23 år gamle sjåføren Eamonn Harrison fra County Down i Nord-Irland er dømt for 39 tilfeller av uaktsomt drap. Den ene av de to mennene er også dømt for å ha medvirket til ulovlig innvandring, skriver Sky News.

Tragedien skjedde 23. oktober 2019. Migrantene ble forsøkt fraktet av menneskesmuglere fra Frankrike via Belgia til Storbritannia, ifølge påtalemyndigheten.

Vietnameserne var plassert i en kjølekonteiner med avskrudd kjølesystem i en lastebil. Da konteineren ble åpnet av en sjåfør i Purfleet i Essex, var passasjerene døde.

Mannen som åpnet konteineren og fant de døde migrantene, Maurice Robinson, har tidligere erklært seg skyldig i uaktsomt drap.

I rettssaken i London var det fire andre menn som var tiltalt. De to øvrige ble dømt for å ha medvirket til ulovlig innvandring. Ingen av de fire erklærte seg skyldig i de mest alvorlige tiltalepunktene.