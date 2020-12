Dokumentlekkasje: EU betaler 163 kroner per dose av Pfizer-vaksinen

Dokumentet som nyhetsbyrået Reuters har fått tilgang til, er fra 18. november. Det ble utarbeidet etter at EU inngikk avtalen med det amerikanske farmasiselskapet Pfizer og den tyske utvikleren Biontech 11. november.

Prisen er fortrolig mellom partene og gjelder for til sammen 300 millioner doser. Dermed koster vaksinene til sammen nærmere 50 milliarder kroner.

Prisen er litt lavere enn det USA har betalt for sine første 100 millioner doser.

Det trengs to doser av vaksinen for at den skal ha full effekt. Dermed koster vaksinen 326 kroner per person. I tillegg kommer kostnader for blant annet distribusjon, oppbevaring og medisinsk utstyr for landene.

I helgen opplyste Belgias forbruksminister Eva De Bleeker på Twitter at prisen var rundt 89 kroner per dose. Prisen viser seg dermed å være høyere enn De Bleeker oppga, ifølge dokumentet. Meldingen ble slettet raskt ettersom prisen er fortrolig.

Vaksinen er ventet å bli godkjent av EUs legemiddelbyrå EMA for bruk i EU og Norge mandag.