Frankrike: Transport fra Storbritannia kan snart gjenopptas

De nye reglene vil bli innført i løpet av noen timer, skriver transportminister Jean-Baptiste Djebbari på Twitter mandag.

Frankrike innførte søndag en 48 timer lang stans i innreise fra Storbritannia for å hindre spredning av det nye muterte coronaviruset. I Storbritannia har det vært bekymring for at grensestengingen kan føre til mangel på visse typer matvarer i butikkene.