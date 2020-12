Biden-talsperson: Andre får prøve å forklare hva som skjer i Det hvite hus

Andre får forsøke å forklare «hva i all verden» som foregår i Det hvite hus, sa pressetalsperson Jen Psaki til Fox News søndag.

Hun minnet også om at ledelsen i Det republikanske partiet har anerkjent resultatet av det amerikanske presidentvalget.

Møtet i Det hvite hus fredag er blitt omtalt i flere amerikanske medier, som viser til opplysninger fra anonyme kilder. En av deltakerne var Donald Trumps tidligere nasjonale sikkerhetsrådgiver Michael Flynn.

New York Times skriver at Trump i møtet stilte Flynn spørsmål om en idé han tidligere hadde lansert i et intervju med TV-kanalen Newsmax. Flynn hevdet i intervjuet at presidenten kunne innføre militær unntakstilstand og krigslover og sette inn militæret for å holde valget på nytt i de såkalte vippestatene der Trump tapte.

Forslaget ble raskt avvist av andre deltakere på møtet, ifølge CNN. Etter at saken ble omtalt i mediene, hevdet Trump på Twitter at opplysningene var «fake news».

På møtet skal det også ha blitt diskutert om advokaten Sidney Powell burde få et hovedansvar for gransking av påstander om valgfusk. Hun har utmerket seg med flere konspirasjonsteorier om at elektroniske stemmemaskiner er blitt manipulert og brukt til å forfalske resultatet av presidentvalget.