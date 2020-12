Boeing 737 Max kan få gjenoppta flyginger i Europa på nyåret

Ulykkesflyet Boeing 737 Max er nå helt trygt, uttaler Easa-sjef Patrick Ky. Det europeiske luftfartstilsynet kan gi Max-flyet tillatelse til å gjenoppta flyginger i Europa i midten av januar. Her er et Max-fly fotografert under en testflyging ved Boeings hovedkvarter i Seattle i USA. Foto: Elaine Thompson / AP / NTB Foto: NTB scanpix