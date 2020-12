McAllister skriver at de nettopp har fått høre at en avtale ikke vil komme på plass i dag, noe som var forutsetningen for at den kunne godkjennes av forsamlingen innen årsskiftet.

Både britiske regjeringskilder og EUs sjefforhandler Michel Barnier har tidligere sagt at forhandlingene mellom partene fortsetter. Storbritannias overgangsordning med EU utløper ved nyttår.