Sverige og Frankrike innfører innreiseforbud fra Storbritannia

Sverige slutter seg dermed til en stadig lengre liste av EU-land som innfører flyforbud og reiserestriksjoner for Storbritannia. Det skjer etter at det er oppdaget en ny og mer smittsom variant av coronaviruset i landet.

Søndag kveld ble det også kjent at Frankrike også innfører et reiseforbud. Tidligere søndag kveld varslet tyske myndigheter at de stanser flytrafikken til Storbritannia fra midnatt.

EU-landene skal ha et hasteinnkalt videomøte om saken mandag formiddag for å koordinere tiltakene.