Mexicos president har snakket med Biden

– Vi bekreftet vår holdning om at vi ønsker å samarbeide til beste for våre folk og våre land, skrev López Obrador etter samtalen, fem dager etter at han omsider gratulerte Biden med seieren i et brev.

Avtroppende president Donald Trump gjorde en stans i migrasjonen over USAs grense til Mexico til en prioritert hovedsak, inkludert byggingen av en mur.

Biden på sin side understreket at han er innstilt på å ta tak i de grunnleggende årsakene til utvandringen fra El Salvador, Honduras, Guatemala og det sørlige Mexico for å sikre en ordnet og trygg migrasjon.

López Obrador og Brasils president Jair Bolsonaro var de eneste presidentene av betydning i Latin-Amerika som ikke hadde gratulert Biden med seieren før den ble stadfestet av valgkollegiet. Begge hadde et godt forhold til avtroppende president Donald Trump.

Den mexicanske presidenten sier han ventet til valgkollegiet hadde sagt sitt før han ville gratulere. I det korte brevet han sendte, advarte han USA mot å blande seg inn i Mexicos indre forhold.